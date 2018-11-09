إصابة 37 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في مسيرات العودة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال، في مسيرات العودة، على حدود قطاع غزة، وأكدت وزارة الصحة بغزة إصابة 37 مواطنا بالرصاص الحي شرق قطاع غزة حتى اللحظة، وأشارت الوزارة إلى أن من بين الإصابات 6 أطفال و9 سيدات ومسعفة متطوعة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة: "مازالت الطواقم الطبية تتعامل مع إصابة حرجة في الرقبة قد وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي، وأكدت مصادر طبية إصابة المسعفة المتطوعة فلسطين قديح برصاص الاحتلال في القدم شرقي بلدة خزاعة.



وأفاد أن هذه الجمعة شهدت مشاركة جماهيرية واسعة من قبل المواطنين الذين توافدوا إلى مخيمات العودة الخمسة، كما شهد مخيم البريج إشعال لعدد من الإطارات المطاطية، وبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد الشبان الذين اقتربوا من بوابة السناطي شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.



وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين بفعاليات مسيرة العودة الذين بدأوا بالتجمهر في عدة نقاط تماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة.