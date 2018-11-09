إصابة وزير فلسطيني و3 آخرين برصاص الاحتلال خلال فض مسيرة كفر قدوم

أصيب 4 فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والتي خرجت إحياء للذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح عدد من منازلها وأطلقوا من الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح عولجوا ميدانيا إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.



وشارك في المسيرة التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة "فتح" وهيئة المتابعة للمقاومة الشعبية، الوزير وليد عساف وكوادر الهيئة، وعضو المجلس الثوري عبد الإله الأتيرة، ورئيس هيئة المتابعة نعيم مرار، والمئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب.