الاحتلال يعتقل شابا في منطقة باب العامود بالقدس

اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، 10 نوفمبر، شابا فلسطينيا قرب باب العامود في القدس، وزعم الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية، انه تم العثور على سكين بحوزة الشاب المعتقل، مشيرا إلى أنه تم نقله الى احد مراكز الاعتقال للتحقيق معه.
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