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الاحتلال يعتقل شابا في منطقة باب العامود بالقدس

منذ 93 يوم
عدد القراءات: 328
الاحتلال يعتقل شابا في منطقة باب العامود بالقدس

اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، 10 نوفمبر، شابا فلسطينيا قرب باب العامود في القدس، وزعم الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية، انه تم العثور على سكين بحوزة الشاب المعتقل، مشيرا إلى أنه تم نقله الى احد مراكز الاعتقال للتحقيق معه.

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