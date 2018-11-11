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اليوم 11/11 الذكرى الـ14 لرحيل الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"

منذ حوالى ساعة
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اليوم 11/11 الذكرى الـ14 لرحيل الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"

يوافق اليوم الأحد الذكرى السنوية الـ14 على رحيل الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"، الذي توفي في العاصمة الفرنسية باريس متأثرًا بالمرض.


وكان عرفات قد تعرض لوعكة  صحية في 11 نوفمبر 2004، توفي على إثرها، لكن الشُبهات تُشير إلى إمكانية تعرضه للسم، بالإضافة إلى أن ملفه الصحي في المستشفى الفرنسي العسكري الذي كان فيها يوجد به الكثير من الغموض حول سبب الوفاة.


الجدير بالذكر أن اللواء "توفيق الطيراوي" رئيس لجنة التحقيق في وفاة عرفات، كان قد صرح لوكالة "فرانس فوتبول" أن لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص الذي نفذ اغتيال الرئيس عرفات، لكن بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية الاغتيال، كما حمل الكيان الصهيوني مسئولية اغتيال الرئيس الفلسطيني في عام 2004.

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