Responsive image

13
فبراير

الأربعاء

26º

13
فبراير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
     منذ 5 ساعة
  • مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى
     منذ 7 ساعة
  • استشهاد طفل فلسطيني بمسيرات العودة بغزة
     منذ 23 ساعة
  • تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى بلجيكا غدًا الأربعاء بسبب الإضراب
     منذ يوم
  • قوات الاحتلال تستهدف المشاركين في الحراك البحري شمال القطاع
     منذ يوم
  • محكمة الاحتلال تفرج عن الأسير المريض وليد شرف
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:33 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:16 مساءاً


المغرب

5:45 مساءاً


العشاء

7:15 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: "كشف ومحاسبة قتلة عرفات حقًا مشروعًا لكل فلسطيني"

منذ 94 يوم
عدد القراءات: 294
حماس: "كشف ومحاسبة قتلة عرفات حقًا مشروعًا لكل فلسطيني"

أكد "حسام بدران" عضو المكتب السياسي لـ"حماس" على أن كشف ومحاسبة من تورطوا في اغتيال الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" حقا مشروعا لكل شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الذكرى الـ14 لاغتيال عرفات،  حيث قال: "عرفات لو كان حاضرًا، فأنني اعتقد انه كان قادرا بأسلوبه على إنهاء الانقسام على قاعدة جمع الكل ومبدأ الشراكة للجميع، مُشيرًا إلى أنه لو كان متواجد لقطع عمليا و مباشرة كل العلاقة مع الاحتلال للوصول الى فك ارتباط كلي.

وأضاف: "مهما اختلف الناس معه أو اتفقوا .وهذا أمر طبيعي، إلا أن هناك جملة من القضايا لا يمكن إنكارها او تجاوزها، بينها أن الرجل كان قائدًا يعيش لقضيته حتى صار رمزا لها، كما أن حضوره الخارجي على المستوى الرسمي والشعبي أعطى بعدا وأثرا نفتقده اليوم".

وأختتم عضو حماس تصريحاته قائلاً: "رحم الله أبا عمار ويبقى أخر ما يتذكره له الناس شعاره، على القدس رايحين شهداء بالملايين".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers