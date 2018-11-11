حماس: "كشف ومحاسبة قتلة عرفات حقًا مشروعًا لكل فلسطيني"

أكد "حسام بدران" عضو المكتب السياسي لـ"حماس" على أن كشف ومحاسبة من تورطوا في اغتيال الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" حقا مشروعا لكل شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الذكرى الـ14 لاغتيال عرفات، حيث قال: "عرفات لو كان حاضرًا، فأنني اعتقد انه كان قادرا بأسلوبه على إنهاء الانقسام على قاعدة جمع الكل ومبدأ الشراكة للجميع، مُشيرًا إلى أنه لو كان متواجد لقطع عمليا و مباشرة كل العلاقة مع الاحتلال للوصول الى فك ارتباط كلي.

وأضاف: "مهما اختلف الناس معه أو اتفقوا .وهذا أمر طبيعي، إلا أن هناك جملة من القضايا لا يمكن إنكارها او تجاوزها، بينها أن الرجل كان قائدًا يعيش لقضيته حتى صار رمزا لها، كما أن حضوره الخارجي على المستوى الرسمي والشعبي أعطى بعدا وأثرا نفتقده اليوم".

وأختتم عضو حماس تصريحاته قائلاً: "رحم الله أبا عمار ويبقى أخر ما يتذكره له الناس شعاره، على القدس رايحين شهداء بالملايين".

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