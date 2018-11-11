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مخطط صهيوني لاستهداف حياة "الرجوب"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 108
مخطط صهيوني لاستهداف حياة "الرجوب"

حذرت مؤسسة أنين القيد المختصة بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، من مخطط إسرائيلي يستهدف حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 17 يومًا، رزق الرجوب (60 عاما)، والذي يعاني من تدهور كبير في حالته الصحيية، وبينت أنين القيد، أن الأسير الرجوب مريض ومسجون في زنزانة ضيقة كالثلاجة، وتمارَس عليه ضغوط نفسية، ويتعرض للتفتيش والإهانة من دون تهمة أو محاكمة.

 

وعبرت أنين القيد في بيان صحفي، عن قلقها على صحة وحياة الرجوب من "مخطط يستهدفه، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته، وناشدت أنين القيد المنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانبه وتحمل مسؤولياتها "في إنفاذ حياته ومنع قتله وأي ممارسات خطيرة قد تحدث له في أي لحظة.


مضيفة أن هناك "نوايا خطيرة" تجاه الرجوب المضرب احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، موضحة أنه مكث أكثر من 23 سنة في معتقلات الاحتلال، أكثر من عشرة منها في الاعتقال الإداري، وكانت مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل الرجوب، عدة مرات، قبل اعتقاله الحالي، وهددته بالقتل أو أن يقبل بالإبعاد خارج فلسطين المحتلة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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