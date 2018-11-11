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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطنين في القصف الصهيوني إلي 6 اشخاص

منذ 94 يوم
عدد القراءات: 713
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطنين في القصف الصهيوني إلي 6 اشخاص

أفادت الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم الأحد ، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلي 6 أشخاص واصابة 7 اخرين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لمجموعة من شباب المقاومة شرق خان يونس.

وأوضحت أن الشهداء هم:
1. الشهيد نور الدين محمد سلامة بركة 37 عام
2. الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عام.
3. الشهيد علاء الدين محمد قويدر 22 عام.
4. الشهيد مصطفى حسن محمد أبو عودة 21 عام.
5. الشهيد محمود عطا الله مصبح 25 عام


وكانت قد قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف عنيف علي المواطنين الفلسطنين بمدينة خان يونس، ماأدي إلي إصابة 6 مواطنين وإصابة 7 آخرين، مما يدل علي همجيه ووحشيه الكيان الصهيوني ، الذي يستهدف الفلسطنيين بالرصاص الحي والقصف مما أدي إلي استشهاد المئات واصابة الألاف من انطلاق مسيرات العودة نهاية مارس الماضي.

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