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مقتل ضابط صهيوني وإصابة آخر في العملية التي نفذها جيش الاحتلال في "غزة"

منذ حوالى ساعة
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مقتل ضابط صهيوني وإصابة آخر في العملية التي نفذها جيش الاحتلال في "غزة"

أعلن الكيان الصهيوني،  مقتل ضابطًا وإصابة آخر بجراح متوسطة في العملية التي نفذها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة مساء أمس الأحد. 

جاء ذلك في بيان صدر فجر الاثنين، جاء فيه:" خلال عملية تشغيلية لقوة خاصة في قطاع غزة وقع تبادل إطلاق للنار، قتل أحد ضباط الجيش وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة".

وعلى الجانب الأخر كان قد أستُشهد أمس الاثنين، 7 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين، في هجوم صهيوني شرق مدينة "خانيونس" جنوب القطاع، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، كان قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس، أنه تم أطلاق10 صواريخ من قطاع غزة، على البلدات الإسرائيلية المحاذية له.

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