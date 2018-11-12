المتحدث باسم حماس: "المقاومة انتصرت في خانيونس والاحتلال فشل"

أشار المتحدث باسم حركة حماس "سامي أبو زهري" إلى أن إحباط كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عملية تسلل لقوة عسكرية صهيونية وقتل أحد الضباط الكبار الليلة الماضية انتصار كبير للمقاومة وفشل ذريع للاحتلال.



جاء ذلك في تغريده لأبو زهري على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، حيث قال إن "ما حدث رسالة للملطخين بعار التنسيق الأمني لتطهير أنفسهم قبل المزايدة على المقاومة وغزة البطلة".

الجدير بالذكر أن 7 فلسطينيين كانوا قد استشهدوا مساء أمس الجمعة، في قصف عنيف لطيران الاحتلال على شرق خانيونس جنوب غزة، بالإضافة لمقتل ضابط صهيوني على يد المقاومة، وإصابة آخر.