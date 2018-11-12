إرضاءً لإسرائيل... السعودية تمنع الفلسطنيين من أداء فريضة الحج

قررت السعودية رسمياً، منع أي فلسطيني من حمَلة "الجوازات المؤقتة" من دخول أراضيها، وهذا ما ينطبق على فلسطينيي 48 وحمَلة الوثيقة، ما يعني حرمانهم من أداء الشعائر بدءاً من 2019 ، وذلك في ظل التقارب والتطبيع بين السعودية و"إسرائيل".

حيث يري محللون أن القرار له أبعاد خطرة، مؤكدين أن السعودية تدفع باتجاه السماح للجواز الإسرائيلي بدخول أراضيها رسمياً، تمهيداً للتطبيع العلني الرسمي.

أعلنت السعودية بداية شهر نوفمبر الجاري، أنها تشترط استقبال الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 48 فقط، إذا كان بحوزتهم "جواز أردني ثابت"، وإنها سترفض

استقبال من يحملون المؤقت منه.

وكانت منذ عام 1978، تسير قوافل الحج والعمرة لفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، نحو الديار الحجازية بتوصية أردنية بمنحهم جواز سفر مؤقتاً، لأداء المناسك دون أي عقبات أو عراقيل.

ومن شأن الإجراء، الذي لم يسوَّغ رسمياً بعدُ، منع أكثر من مليونين ونصف مليون فلسطيني من فريضة الحج ومناسك العمرة.

أبعاد سياسية خطيرة.

خطوة الرياض المفاجئة، التي أشعلت موجة غضب فلسطينية، أثارت الشكوك والتساؤلات حول توقيتها والهدف منها، خاصة في ظل التقارب بين السعودية و"إسرائيل"، وكذلك تأثيرها المباشر على فلسطينيي الداخل.

وينص الاتفاق الموقَّع بين "إسرائيل" والأردن في 1987، على السماح لفلسطينيي الداخل بأداء فريضة الحج والعمرة باستخدام جواز أردني مؤقت، وبموافقة رسمية من المملكة العربية السعودية.

ويقول الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني: إن "السعودية باتت تلهث بكل قوة خلف التطبيع، وتطوير العلاقات مع إسرائيل حتى لو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية".

ويؤكد أن كل خطوات الرياض ضد القضية خلال السنوات الأخيرة، من تبنٍّ مطلق لـ"صفقة القرن"، ومعاداة الفلسطينيين والتنكر لحقوقهم، ومنعهم من دخول أراضيها لأداء الحج والعمرة، يؤكد أنها أعلنت الحرب على فلسطين.

"الرياض تريد أن تثبت بهذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، لإسرائيل والإدارة الأمريكية، أنها المسيطر والمنفّذ في المنطقة العربية، وأنها يمكن أن تضغط في كل جانب لأجل القبول بصفقة القرن، والتطبيع العلني"، يضيف "الخطيب".

ويوضح أن السعودية تريد "تركيع الفلسطينيين خدمة لمصالحها الخاصة في التودد والتقرب من إسرائيل، وإجبارهم على تقبُّل المرحلة المقبلة، التي سيكون عنوانها التطبيع العلني".

وأكد أن الرياض تؤدي "أدواراً مشبوهة وخطيرة في المنطقة"، مشدداً على أن "الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم، ولن يسمحوا بأن تمر هذه المؤامرات التي تتحرك بأيدٍ عربية خبيثة، بل إنهم سيتصدون لها".