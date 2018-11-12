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استشهاد 3 فلسطنين واصابة 3 آخرين جراء قصف صهيوني شمال قطاع غزة

منذ حوالى ساعة
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استشهاد 3 فلسطنين واصابة 3 آخرين جراء قصف صهيوني شمال قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الاثنين 12 نوفمبر ، استشهاد 3 مواطنين فلسطنين، و إصابة عدد آخر بجراح مختلفة في استهداف لطائرات الاحتلال لمنطقة زراعية في منطقة بيت لاهيا.

و بحسب المصادر الطبية، من بين الشهداء محمد زكريا إسماعيل التتري 27 عاما والشهيد محمد زهدي حسن عودة 22 عاما.

في السياق، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات صهيوني بعشرات الصواريخ، ردا على هجوم الاحتلال، أمس، على جنوبي القطاع. 
ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية صهيونية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط صهيوني  وجرح آخر.

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