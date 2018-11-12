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قيادي كبير في سرايا القدس: إذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن المقاومة ستوسع دائرة النار

منذ حوالى ساعة
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قيادي كبير في سرايا القدس: إذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن المقاومة ستوسع دائرة النار

حذر قيادي كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، اليوم الأثنين 12 نوفمبر ، الاحتلال الصهيوني من مغبة تماديه في عدوانه على قطاع غزة.

 وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.

ويأتي التصعيد الحالي إثر الحادث الذي وقع أمس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.

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