Responsive image

12
نوفمبر

الإثنين

26º

12
نوفمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • استهداف عمارة الرحمة في شارع العيون غرب مدينة غزة بصاروخين
     منذ 25 دقيقة
  • الغرفة المشتركة للمقاومة: المقاومة توسع دائرة قصفها رداً على العدوان الإسرائيلي
     منذ 25 دقيقة
  • ماس: إستمرار القصف الإسرائيلي الهمجي على #غزة وتدمير البيوت والمقرات والمؤسسات الإعلامية تخطي لكل الخطوط الحمراء ،و رسالة تصعيد وعدوان، سيصل للاحتلال جواب المقاومة وردها وبما يتوازى مع حجم هذه الجرائم .
     منذ 26 دقيقة
  • اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: نشيد بالأداء البطولي للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والإعلاميين الفلسطيين ، ونخص منهم الاعلاميون العاملون في فضائية الأقصى ، والمرابطون في ساحات المواجهة ، ونقدر عالياً التضحيات التي تقدمها الصحافة والإعلام في فلسطين
     منذ 26 دقيقة
  • اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي من جديد في مستوطنات محيط غزة
     منذ 33 دقيقة
  • اندلاع حرائق جراء القصف على عسقلان وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان
     منذ 34 دقيقة
 مواقيت الصلاة

المنصورة

الفجر

4:47 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:38 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: سيصل للاحتلال جواب المقاومة بما يتوازى مع حجم جرائمه

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 32
حماس: سيصل للاحتلال جواب المقاومة بما يتوازى مع حجم جرائمه

أكدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار القصف الصهيوني الهمجي على غزة ، مساء اليوم الأثنين 12 نوفمبر ، وتدمير البيوت والمقرات والمؤسسات الإعلامية تخطي لكل الخطوط الحمراء، ورسالة تصعيد وعدوان.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح لصحيفة الرسالة المحلية "سيصل للاحتلال جواب المقاومة وردها وبما يتوازى مع حجم هذه الجرائم" .

من جهتها، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أنها توسع دائرة قصفها رداً على العدوان الصهيوني على المنازل والمؤسسات المدنية وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإنها ستقوم بتوسيع دائرة النار بشكل أكبر.

ويواصل الاحتلال غاراته واستهدافه للمواقع المدنية الفلسطينية ، كما استهدف فضائية الأقصى ومقار مدنية أخرى.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers