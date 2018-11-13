الاحتلال: "القبة الحديدية اعترضت 100 صاروخ من أصل 370 أطلقتهم غزة"

أشار "أفيخاي أدرعي" المتحدث باسم الجيش الصهيوني اليوم السبت، إلى أن القبة الحديدية الصهيونية، نجحت في اعتراض 100 صاروخ من أصل 370 أطلقت من قطاع غزة.

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منذ الساعة العاشرة مساءً تم اطلاق نحو ٧٠ صاروخًا من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تم اعتراض العشرات منها.

منذ بداية الهجمة الإرهابية التي تقودها منظمة #حماس الإرهابية ضد دولة #إسرائيل تم اعتراض نحو من ١٠٠ قذيفة صاروخية من أصل إطلاق نحو ٣٧٠ صاروخًا من القطاع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

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جاء ذلك خلال تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي كتب فيها أدرعي: "منذ الساعة العاشرة من مساء الاثنين، تم إطلاق نحو 70 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض العشرات منها".



أضاف: "ومنذ بداية الهجمة التي تقودها منظمة حماس، تم اعتراض نحو 100 قذيفة صاروخية من أصل 370 أطلقت من القطاع".

الجدير بالذكر أن طائرات حربية تابعة للجيش الصهيوني، تواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء، شن غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تزامننًا مع توتر العلاقة بين الكيان الصهيوني وغزة، بعد مقتل قيادي حمساوي على يد مجموعة تابعة للجيش الإسرائيلي أول أمس الأحد، فيما تمكنت المقاومة من قتل ضابط بالجيش الصهيوني في نفس العملية.