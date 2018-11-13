Responsive image

13
نوفمبر

الثلاثاء

26º

13
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • مصرع اسرائيليين وإصابة العشرات وأضرار كبيرة بفعل صواريخ المقاومة
     منذ 40 دقيقة
  • سرايا القدس: ضربات المقاومة رد طبيعي على تمادي الاحتلال في جرائمه وما لا يتوقعه قادم خلال الساعات القليلة
     منذ 42 دقيقة
  • ماي: أكدنا للرياض ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل "خاشقجي"
     منذ حوالى ساعة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 قتيلا
     منذ حوالى ساعة
  • وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سنغافورة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام
     منذ حوالى ساعة
  • موسكو: التسوية الليبية يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال: "القبة الحديدية اعترضت 100 صاروخ من أصل 370 أطلقتهم غزة"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 133
الاحتلال: "القبة الحديدية اعترضت 100 صاروخ من أصل 370 أطلقتهم غزة"

أشار "أفيخاي أدرعي" المتحدث باسم الجيش الصهيوني اليوم السبت، إلى أن القبة الحديدية الصهيونية، نجحت في اعتراض 100 صاروخ من أصل 370 أطلقت من قطاع غزة.

&

;

 

جاء ذلك خلال تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي كتب فيها أدرعي: "منذ الساعة العاشرة من مساء الاثنين، تم إطلاق نحو 70 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض العشرات منها".


أضاف: "ومنذ بداية الهجمة التي تقودها منظمة حماس، تم اعتراض نحو 100 قذيفة صاروخية من أصل 370 أطلقت من القطاع".

الجدير بالذكر أن طائرات حربية تابعة للجيش الصهيوني، تواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء، شن غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تزامننًا مع توتر العلاقة بين الكيان الصهيوني وغزة، بعد مقتل قيادي حمساوي على يد مجموعة تابعة للجيش الإسرائيلي أول أمس الأحد، فيما تمكنت المقاومة من قتل ضابط بالجيش الصهيوني في نفس العملية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers