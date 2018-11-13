سريا القدس: "الساعات القادمة ستشهد ما لا يتوقعه الاحتلال"

أكد "أبو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين على أن ردود المقاومة منذ مساء أمس وحتى اللحظة ردود تقليدية يتوقعها الاحتلال، وأن ما لا يتوقعه قادم خلال الساعات القادمة.



جاء ذلك حسب إفادة وسائل إعلام فلسطينية، نقلت عن بيان صادرعن أبو حمزة قال فيه: "ما حدث من ضربات موجعة وقاتلة بفعل صواريخ المقاومة منذ البداية وحتى الآن، ردا طبيعياً على تمادي العدو الصهيوني في جرائمه وعنجهيته التي استهدفت أبناء شعبنا".



وأشار إلى أن استمرار سياسة الاحتلال بهذه الطريقة واستهداف البيوت والأماكن العامة، جعل المقاومة تتخذ قراراً بتوسيع دائرة الرد".

يذكر أن طائرات الاحتلال تقصف منذ يوم أمس الاثنين، عدة أماكن بقطاع غزة مما أسفر عن ووقع شهداء ومصابين، وردت المقاومة الفلسطينية بشن عدة غارات على الكيان الصهيوني، تسبب في مقتل اثنين وإصابة عدد 15 آخرين بجروح مختلفة.

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