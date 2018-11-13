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شهيدان جديدان في غارات صهيونية على قطاع "غزة"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 122
شهيدان جديدان في غارات صهيونية على قطاع "غزة"

أفادت مصادر محلية فلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين، في  استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق غزة.
وأكدت المصادر الفلسطينية على أن الشهيد الذي ارتقى في القصف شرق غزة، هو "مصعب حوس" البالغ من العمر "23" عامًا.


وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد مزارع في غارة صهيونية جديدة شمال قطاع غزة، في اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي ضد القطاع.
وأفادت مصادر طبية أن الشاب "خالد رياض احمد السلطان" صاحب الـ"26" عامًا استشهد خلال تواجده في ارضه الزراعية في منطقة السلاطين شمال قطاع غزة، بعد أن أطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الاقل باتجاهه.

الجدير بالذكر أنه باستشهاد حوس وسلطان،  يرتفع عدد الشهداء منذ بدء التصعيد الإسرائيلي إلى 6 شهداء وعشرات الإصابات، فيما تواصل طائرات الاحتلال حتى ساعات الفجر الأولى قصف أهداف متفرقة من القطاع وسط الأحياء السكنية.

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