دعوة لمسيرة داعمة لغزة في مخيم جنين ورام الله والخليل عقب صلاة العشاء

دعت فصائل ومؤسسات ومجموعات شبابية مساء اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر ، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرة داعمة للمقاومة ولغزة في مخيم جنين ومدينة رام الله ومحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة ، عقب صلاة العشاء.

وأوضح القائمون على الدعوة بأن المسيرة ستنطلق بعد صلاة العشاء في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة تأييداً ودعماً للمقاومة الفلسطينية واسناداً لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف "صهيوني" همجي منذ مساء الأحد الماضي ، استشهد خلالها حتي اليوم نحو 14 فلسطينياً وأصيب عدد أخر بجراح ، بينما قتل 3 ضباط وجنود إسرائيلييون وأصيب نحو 100 مستوطن بجراح مختلفة جراء رد المقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال.