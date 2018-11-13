تركيا تدين العدوان الصهيوني على غزة

أدان حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر، بشدة، الهجمات الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، والتي خلفت عددا من الشهداء ودمارا واسعا في المنشآت المدنية.

وقال الناطق باسم الحزب عمر جليك، في تصريح : "ندين هذا العدوان الصهيوني بشدة، ونترحم على أرواح الشهداء، ونجدد القول بإننا نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لهجمات وجميع أشقائنا المصابين".

وانتقد جليك توجيه أمين عام الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي دعوات إلى الأطراف لضبط النفس وتخفيف التوتر. موضحا، أن تلك الدعوات تضع العدوان الإسرائيلي الذي يستخدم المقاتلات، على قدم المساواة مع الناس الأبرياء الذين يتعرضون للهجمات.

واشار إلي أن قوات الاحتلال هي من قامت بزيادة التوتر وقصف قطاع غزة، وقتل الناس فيها.