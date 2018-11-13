Responsive image

-1º

13
نوفمبر

الثلاثاء

26º

13
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • سرايا القدس ستبث بعد قليل رشقات صاروخية تجاه مستوطنة عسقلان المحتلة
     منذ 21 دقيقة
  • الغرفة المشتركة للمقاومة: "إن جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، ونحن سنلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو "الصهيوني "
     منذ 21 دقيقة
  • هنية: في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة الى تفاهمات وقف اطلاق النار
     منذ حوالى ساعة
  • الكابنيت يخول قوات جيش الاحتلال بالاستمرار بالعمل العسكري ضد قطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
  • وقفة حاشدة وسط مدينة رام الله نصرة واسناداً لغزة وتنديداً بالعدوان الصهيوني
     منذ حوالى ساعة
  • شهيد واصابات في قصف اسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تركيا تدين العدوان الصهيوني على غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 165
تركيا تدين العدوان الصهيوني على غزة

أدان حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر، بشدة، الهجمات الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، والتي خلفت عددا من الشهداء ودمارا واسعا في المنشآت المدنية.

وقال الناطق باسم الحزب عمر جليك، في تصريح : "ندين هذا العدوان الصهيوني بشدة، ونترحم على أرواح الشهداء، ونجدد القول بإننا نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لهجمات وجميع أشقائنا المصابين".

وانتقد جليك توجيه أمين عام الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي دعوات إلى الأطراف لضبط النفس وتخفيف التوتر. موضحا، أن تلك الدعوات تضع العدوان الإسرائيلي الذي يستخدم المقاتلات، على قدم المساواة مع الناس الأبرياء الذين يتعرضون للهجمات.

واشار إلي أن قوات الاحتلال هي من قامت بزيادة التوتر وقصف قطاع غزة، وقتل الناس فيها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers