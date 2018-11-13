الاحتلال يخطر الفلسطنيين بهدم منازلهم جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، 13 نوفمبر، بهدم عدة غرف سكنية وحظيرة للأغنام في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بحسب ما ذكرته وكالة وفا الرسمية، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين الشقيقين محمد وموسى إسحق الجبارين بهدم 4 غرف سكنية وحظيرة أغنام، كما أخطرت المواطن محمد عبدالحليم الجبارين بهدم غرفتين سكنيتين.



وأضاف، تؤوي الغرف السكنية التي أخطرت بهدمها سلطات الاحتلال ما يقارب 20 فردا من هذه العائلات سيصبحون في العراء إذا نفذت قوات الاحتلال عملية هدمها، وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية "التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي.