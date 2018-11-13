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هنية: قد نعود لتفاهمات وقف اطلاق النار إذا توقف الاحتلال عن عدوانه

منذ 16 دقيقة
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هنية: قد نعود لتفاهمات وقف اطلاق النار إذا توقف الاحتلال عن عدوانه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ، في تصريح صحفي : "يمكننا العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار حال توقف الاحتلال الصهيوني عن عدوانه المتواصل ضد سكان قطاع غزة".

وأكد هنية ، أن المقاومة الفلسطينية دافعت عن شعبها ونفسها أمام العدوان الصهيوني ، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني كعادته يحتضن المقاومة بكثير من الصبر والفخر.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تصدت مساء يوم الأحد لغارات صهيونية خاصة تسللت إلى قطاع غزة ما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين واستعان الاحتلال بالطائرات الحربية الأمر الذي أدى لاستشهاد 7 مقاومين، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة أخر بجروح خطيرة.

ومساء أمس الاثنين ردت فصائل المقاومة بقصف من خلال بعشرات القذائف الصاروخية رداً على عملية تسلل قوات خاصة داخل قطاع غزة واستهداف المقاومين.

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