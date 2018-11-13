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التوصل لتهدئة فورية بعد تدخل مصري

منذ 19 دقيقة
عدد القراءات: 140
التوصل لتهدئة فورية بعد تدخل مصري

أكد مصدر مصري مسؤول، مساء اليوم الثلاثاء، 13 نوفمبر، أن الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الصهيوني تكللت بالنجاح، وأن التهدئة بدأت حيز التنفيذ بشكل فوري.

فيما قالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: "إن جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني.


يُشار إلى أنه اندلع تصعيد عسكري كبير بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي عقب تسلل قوة عسكرية إسرائيلية لقطاع غزة مساء الأحد الماضي ما أدى حتى اللحظة لاستشهاد نحو 14 مواطناً وإصابة 25 أخرين بجراح مختلفة، بينما قتل إسرائيليين اثنين وجرح أكثر من 100 مستوطن بجراح مختلفة جراء رد المقاومة على جريمة الاحتلال.

                                                                         

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