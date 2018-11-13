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عريقات يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان الصهيوني على غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 198
عريقات يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان الصهيوني على غزة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع قيام سلطة الاحتلال إسرائيل، بارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، وطالب عريقات، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكوبو، وعبر مجموعة من الاتصالات التي قام بها مع عدد من المسئولين الدوليين، في الوقت نفسه إلى وجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وأكد عريقات، حسبما ذكرته وكالة وفا الرسمية، أن دولة فلسطين ستقوم برفع تقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب المرتكبة من قِبل الحكومة الإسرائيلية التي أدّت، خلال الأشهر الماضية، إلى استشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبًا المحكمة الجنائية بفتح تحقيق قضائي مع المسئولين الإسرائيليين الذين يتحملون مسئولية ارتكاب هذه الجرائم، على صعيد آخر شدد عريقات على ضرورة إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تنفيذ شامل لاتفاق القاهرة الموقّع في 12 أكتوبر 2017، وبرعاية الأشقاء في جمهورية مصر، الذي يعتبر المدخل الوحيد للحفاظ على مشروعنا الوطني ومواجهة وإسقاط صفقة القرن، ومنع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ومنع سلطة الاحتلال إسرائيل، من استمرار عدوانها وجرائمها بحق شعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

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