الهدف الحقيقي من "عملية التسلل" في غزة

كشف مصدر مقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر ، إن تفاصيل عملية "التسلل" التي جرت الأحد الماضي في شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، وأسفرت عن استشهاد سبعة عناصر من "كتائب القسام"، ومقتل ضابط صهيوني ، لم تهدف إلى قتل أو خطف أحد، بل هدفت إلى وضع أجهزة تجسس متطورة في عدد من الأماكن، من أجل الكشف عن مكان الجنود الأسرى لدى حركة (حماس).

وضبطت حركة "حماس" شاحنة تحتوي على معدات تجسس متطورة، كانت بحوزة القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى غزة.

وأوضح المصدر أن الشاحنة كانت تحوي أجهزة لرصد الاتصالات، وبعض الأطعمة، ممَّا يدل على أن الفريق الإسرائيلي كان ينوي الإقامة بقطاع غزة لعدة أيام، لإنجاز المهمة.

كما أشار إلى أن فرقة المهام التابعة للكيان الصهيوني حيث كانت تتكون من 9 أشخاص مستعربين، بعضهم كان متنكراً بالنقاب.