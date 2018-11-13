برلماني تركي يطالب بفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني

طالب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية- الفلسطينية ونائب حزبة العدالة والتنمية التركي،"حسن طوران" اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر ، في بيان المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة الخروج من حالة الإدانة وتطبيق عقوبات صارمة على إسرائيل. علي خلفية الهجمات الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.

واكد طوران: "أن الاحتلا وعبر موقفها المنتهك المعتاد، أمطرت الموت مجددًا على قطاع غزة بشكل وحشي بالصواريخ وأسلحة مزودة بأحدث التقنيات متذرعة بإطلاق صواريخ من غزة".

ولفت إلى أن سكان غزة الذين يواجهون الجوع والفقر ويسعون لمواصلة حياتهم تحت حصار قاس منذ سنوات، يتعرضون لهجمات إسرائيل التي لا حدود لها ولا تعترف بالحق والقانون.

وأضاف:"الإدانة التي صدرت عن الأمم المتحدة بعد هجمات أمس مع الأسف لم يكن لها أي تأثير على إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي على رأسه الأمم المتحدة الخروج من حالة الإدانة وتطبيق عقوبات صارمة".