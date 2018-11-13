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قيادي في حماس: لقنا الكيان درسا قاسيا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 140
قيادي في حماس: لقنا الكيان درسا قاسيا

قال سامي أبو زهري القيادي في حركة "حماس"،اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر ، في كلمة له خلال وقفة نظمتها حركة مجتمع السلم أمام مقرها في العاصمة الجزائرية، تضامنا مع غزة ، إن المقاومة في غزة لقنت الكيان الصهيونى "درسا قاسيا وردها مازال في البداية ويتوقف على سلوك الاحتلال".
 

وأضاف أبوزهري المتواجد بالجزائر حاليا: "المحتل في ارتباك شديد في مواجهة هذه البطولات، الآن هم يقصفون ويدمرون، لكنهم مترددون إزاء هذه البطولات الكبيرة والمفاجآت الكبيرة، وكما أعلنت القسام فإنها مازالت في البداية، وهي قادرة وتمتلك أضعاف وأضعاف هذه الردود".

وأوضح: "هذه رسالة للاحتلال، وموقف المقاومة بعد هذا الدرس القاسي سيتحدد وفق سلوك المحتل".

وحسب أبو زهري، "هناك وساطات وهناك اتصالات ورسالتنا واضحة: الاحتلال هو من فجر هذا العدوان وكانت له رسالة من المقاومة، فإن وعيها فإننا سنقدر موقفنا في ضوء سلوكه وردة فعله".

ووفق القيادي في حماس: "عهد الحسابات قد انتهى واليوم معادلة جديدة هي معادلة الدم بالدم والبناية بالبناية والرد والرعب زيادة بإذن الله تعالى (..)، هذه المعادلة سطرتها المقاومة والتي ستسطر أكبر منها في قادم الأيام إن استمر هذا الاحتلال في العدوان".

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