مسيرة جماهيرية فى رام الله منددة بالعدوان الصهيوني على غزة

شارك عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، 13 نوفمبر، فى مسيرة جماهيرية وسط مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ورفع المشاركون فى المسيرة التى جابت شوارع المدينة الرئيسية، العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات والهتافات المنددة بالعدوان، والمنادية بالوحدة الوطنية، وضرورة طى صفحة الانقسام بين شطرى الوطن.

وطالبوا المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها، ووضع حد لجرائم الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف التصعيد الصهيونى ومحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات التى يمارسونها بحق أبناء شعبنا، وشهدت المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة تصعيدا يعتبر الأخطر منذ 2014.



واستشهد سبعة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية وأصيب 25 آخرون. وفى الجانب الإسرائيلى أسفر إطلاق الصواريخ عن سقوط قتيل و27 جريحا ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة، وأحدهم جندي، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال تأكيده أن الفصائل الفلسطينية فى غزة أطلقت - خلال 24 ساعة الماضية - قرابة 460 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، زاعما أن القبة الحديدية تمكنت من إسقاط 100 صاروخ. كما ذكر الجيش أنه هاجم حوالى 160 موقعا فى قطاع غزة.