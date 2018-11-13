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مسيرات تجوب شوارع قطاع غزة احتفاءً بانتصار المقاومة

منذ حوالى ساعة
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مسيرات تجوب شوارع قطاع غزة احتفاءً بانتصار المقاومة

انطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة بشكل عفوي، مساء اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر ، وجابت شوارع قطاع غزة، احتفاءً بما حققته المقاومة الفلسطينية من نجاحات في مواجهة العدوان الصهيوني على القطاع، شارك فيها جموع كبيرة من المواطنين نحو منازل الشهداء، الذين ارتقوا خلال هذا العدوان، و خصوصاً منزل الشهيد نور بركة، الذي استشهد في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة أول أمس الأحد في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: "إن جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني ، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو".

يذكر أنه اندلع تصعيد عسكري كبير بين المقاومة والاحتلال عقب تسلل قوة صهيونية لقطاع غزة مساء الأحد الماضي ما أدى حتى اللحظة لاستشهاد نحو 14 مواطناً وإصابة 25 أخرين بجراح مختلفة، بينما قتل إسرائيليين اثنين وجرح أكثر من 100 مستوطن بجراح مختلفة جراء رد المقاومة على جريمة الاحتلال.

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