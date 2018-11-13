Responsive image

13
نوفمبر

الثلاثاء

26º

13
نوفمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الاعلام العبري: رغم وقف اطلاق النار لن تستأنف الدراسة في اسدود وبئر السبع ومناطق غلاف غزة
     منذ حوالى ساعة
  • مسيرة جماهيرية فى رام الله منددة بالعدوان الإسرائيلى على غزة
     منذ 2 ساعة
  • إصابة 17 طالبة باشتباه تسمم غذائى نتيجة تناول وجبة كشرى بالزقازيق
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الإسرائيلى يمنع أهالى تل ارميدة بالخليل من الدخول لمنازلهم
     منذ 2 ساعة
  • التعليم: عودة الدوام المدرسي في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية غداً
     منذ 3 ساعة
  • جيش الاحتلال: اعترضنا 100 صاروخ من أصل 460 صاروخاً أطلق من غزة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:05 مساءاً


العشاء

6:35 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يمنع أهالي الخليل من الوصول إلى منازلهم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 148
الاحتلال يمنع أهالي الخليل من الوصول إلى منازلهم

منع جنود الاحتلال الصهيوني أهالي شارع الشهداء وحي تل أرميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من الوصول إلى منازلهم، إلا بعد تصويرهم مع بطاقات هوياتهم، وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أغلقوا الحاجز، وقاموا بإجبار المواطنين على تصويرهم مع بطاقات هوياتهم، وحينما رفضوا ذلك، تم إغلاق الحاجز.

 

وقالت مصادر في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية إنها تتابع هذا الأمر الخطير مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مرفوض تماما، وكانت سلطات الاحتلال قد قامت - خلال العامين الماضيين - بإجبار الأهالي على الحصول على أرقام توضع على هوياتهم للسماح لهم بدخول منازلهم، واليوم تستبدل كل ذلك من خلال صورة المواطن مع هويته حتى يتمكن من الوصول الى منزله، وهو ما يرفضه الاهالي.


وقال منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية إن حكومة الاحتلال تسعى بشكل متواصل للسيطرة على حي تل الرميدة، منذ عام 1984، عقب مصادرة الاحتلال مساحة من الأرض تعود لعائلات أبو هيكل وقفيشة وغيرها، بحجة أنها أرض أثرية لليهود. كما نصب مستوطنون حينها عددا من "الكرافانات" التي تعتبر النواة الأساسية للمستوطنة المسماة (رمات يشاي)، والمقامة على أراضي تل الرميدة الذي تقيم فيه 140 عائلة فلسطينية، يسعى الاحتلال لترحيلها، بعد محاصرتها بثلاثة حواجز عسكرية.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers