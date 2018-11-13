لحظة استهداف حافلة جنود الاحتلال شرق غزة

أظهر فيديو أذاعته فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، 13 نوفمبر، لحظة استهداف حافلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة من قبل فصائل فلسطينية بصاروخ "كورنيت" الموجه.
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