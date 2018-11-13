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حماس تثمن الدور النرويجي والقطري وتخص المصري لوقف التصعيد في غزة

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 96
حماس تثمن الدور النرويجي والقطري وتخص المصري لوقف التصعيد في غزة

ثمنت حركة حماس "الجهود المقدرة" وخاصة الدور المصري الدؤوب، والجهود الأممية والدور النرويجي والقطري، للتوصل إلى إيقاف التصعيد الذي حصل مؤخرا في قطاع غزة وما يحدها، وقالت الحركة في بيانها: "بينما كانت المقاومة ترد على العدوان الصهيوني وتتصدى ببسالة وبطولة لجرائم العدو من خلال غرفة العمليات المشتركة، لم تتوقف الجهود المقدرة والمشكورة للعديد من الجهات التي تابعت تطور الأحداث لحظة بلحظة، وبذلت جهودا مضنية لوقف العدوان على شعبنا وأهلنا.


وأضافت: "تثمن حركة حماس هذه الجهود المقدرة، وخاصة الدور المصري الدؤوب، والجهود الأممية والدور النرويجي والقطري.. وتعبر حركة حماس عن تقديرها وفخرها بشعبنا العظيم على وقوفه خلف المقاومة ودعمها، وقد أدت عملية عسكرية سرية قامت بها مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية داخل قطاع غزة الأحد الماضي، عقب اكتشاف أمرها، إلى اشتباكات أفضت إلى مقتل قيادي في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس وجرح عدد من رفاقه، بالإضافة إلى مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي وجرح مرافق له.


وأعقب الاشتباك قصف إسرائيلي على القطاع وإطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على مدن ومواقع إسرائيلية، وأعقب الاشتباك قصف للكيان الإسرائيلي على القطاع وإطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ على مدن ومواقع الاحتلال.

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