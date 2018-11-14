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مندوب الكويت بـ"الأمم المتحدة" يؤكد فشل مشاورات مجلس الأمن حول "غزة"

منذ حوالى ساعة
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مندوب الكويت بـ"الأمم المتحدة" يؤكد فشل مشاورات مجلس الأمن حول "غزة"

أشار "منصور العتيبي" مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى فشل المشاورات التي أجراها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة، قائلاً: "لم تؤد إلى أي نتيجة".


جاء خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء لبحث العنف في غزة، حيث قال: "موقفنا واضح، لقد دعونا مجلس الأمن لعقد هذه الجلسة، ندين الهجوم الإسرائيلي على القطاع، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين هناك".

 

وتابع العتيبي حديثه قائلا: "لم نتمكن من العثور على حل لتسوية الوضع في القطاع، غالبية الدول أكدوا على ضرورة التحرك إزاء ما يحدث، والبعض الأخر طالب بزيارة القطاع، ونالت فكرة الزيارة تأيدًا من دول عديدة".

 

الجدير بالذكر أن قطاع غزة، يشهد منذ يوم أول أمس الاثنين غارات صهيونية، على عدة مناطق بالقطاع، نتج عنها استشهد أكثر من 5 فلسطينيين وإصابة العشرات، فيما تمكن المقاومة من الرد على تلك الغارات بصواريخها، التي قتلت نحو مستوطنين إسرائيليين.

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