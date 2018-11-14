وزير صهيوني: ليبرمان قد يُعلن استقالته ظهر اليوم

دعا وزير دفاع الاحتلال الصهيوني "أفيجدور ليبرمان"، أعضاء كتلته البرلمانية إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم، حسب ما داولته بعض وسائل الإعلام العبرية.



ومن جانبه أكد موقع "والا" العبري نقلاً عن وزير إسرائيلي، على أن ليبرمان سيُعلن عن استقالته في ختام الاجتماع، للمحافظة على مستقبله السياسي، فيما أضاف الموقع أن وزير دفاع الكيان الصهيوني سيُعلن عن استقالته، لأنه فشل في تحقيق الأمن بدولة الاحتلال.



وأضاف الوزير الصهيوني قائلاً: "قرار ليبرمان جاء في أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، بالموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس بغزة".

الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني قرر وقف إطلاق مع غزة، بعدما تأكدت من عدم قدرتها على صد هجمات المقاومة التي دكت حصون الكيان الصهيوني بصواريخها يوم أمس الثلاثاء، ونتج عن إصابات عديدة في صفوف مستوطنين صهاينة، بالإضافة لمقتل اثنين.

​