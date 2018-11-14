مندوب فلسطين: "مجلس الأمن مُصاب بالشلل بسبب الموقف الأمريكي"

هاجم "رياض منصور" مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن قائلا: "المجلس مصاب بالشلل بسبب موقف دولة واحدة، مُشيرًا إلى أن تلك الدولة هي للولايات المتحدة، التي ترفض دوما أن يناقش المجلس قضيتنا على طاولته".

وأضاف منصور: "نريد من مجلس الأمن أن يتحرك لكنه مشلول، لكننا مستمرون في طرق أبوبه حتى يشعر بمسؤولياته، ويتم رفع الحصار عن القطاع، لتعود الحياة لطبيعتها".

وأختتم تصريحاته قائلاً: "نُدين بأقصى العبارات الممكنة الهجوم على غزة، ونشعر بالامتنان لجهود الأمم المتحدة، كما نثمن مواقف الصين التي تتولى رئاسة أعمال المجلس حاليا".

الجدير بالذكر أن قطاع غزة، يشهد منذ يوم أول أمس الاثنين غارات صهيونية، على عدة مناطق بالقطاع، نتج عنها استشهد أكثر من 5 فلسطينيين وإصابة العشرات، فيما تمكن المقاومة من الرد على تلك الغارات بصواريخها، التي قتلت نحو مستوطنين إسرائيليين.

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