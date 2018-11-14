بالفيديو: "كمين العلم" يكشف ذكاء "المقاومة" في غزة

يؤكد كمين "العَلَم" الذي نفذته ألوية الناصر صلاح الدين قرب حدود جنوبي قطاع غزة بداية العام الجاري، وكشفت عنه أمس الثلاثاء، وجود "تطور واقعي في قدرات المقاومة الفلسطينية"، بحسب محللين سياسيين فلسطينيين.

ومساء الثلاثاء، نشرت "ألوية الناصر" مقطع فيديو يحتوي على تسجيل مصور لكمين "العلم" الذي نفذته في 17 فبراير الماضي، وتسبب بإصابة 4 جنود صهيونيين، بينهم إصابتان خطيرتان، بحسب الرواية العبرية الرسمية.

وأظهر الفيديو وجود 6 جنود إسرائيليين (يعتقد بأنهم من وحدة هندسة المتفجرات) قرب الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة، نزع أحدهم العلم الذي ثبتته الأولوية على السياج، ووضعه في المنتصف بين زملائه، قبل أن ينفجر فيهم جميعا.

كما أظهر الفيديو عملية تفخيخ سارية العمل من قبل عناصر ألوية الناصر صلاح الدين بشكل متقن..

وأظهر الفيديو متابعة عناصر الألوية تحركات الجيش قرب المنطقة التي ثبتوا فيها "العلم المفخخ"، وسجلوا الأحداث التي دارت آنذاك أولا بأول، وبجودة عالية.

وتأسست ألوية الناصر صلاح الدين، ذراعا مسلحا للجان المقاومة الشعبية بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000 ـ 2005)، وتمكنت من تنفيذ العديد من العمليات القوية ضد قوات الاحتلال.

وقال محمد البريم الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية (التنظيم الأم لألوية الناصر صلاح الدين)، خلال حديثه: "كمين العلم كشف هشاشة إسرائيل، فكيف لضابط من وحدة هندسة المتفجرات أن يفحص علما دون أن يكتشف أنه مفخخ!".

وأرجع البريم دقة تفخيخ العلم إلى "تطور أداء المقاومة الفلسطينية وتطور عقليتها الأمنية".

وذكر أن الكمين كشف "مدى كذب الرواية الإسرائيلية، وهشاشة الجيش المدجج بأعلى وسائل تقنية وتكنولوجية".