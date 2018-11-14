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الفصائل الفلسطينية: استقالة ليبرمان اعتراف بالهزيمة

منذ حوالى ساعة
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الفصائل الفلسطينية: استقالة ليبرمان اعتراف بالهزيمة

وقال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري، مساء اليوم الإربعاء، 14 نوفمبر، إن "استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وانتصار سياسي لغزة، ومن جهتها قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان إن "استقالة ليبرمان هي انتصار لإرادة المقاومة وثبات لشعبنا في مواجهة الاحتلال.


وأكد الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة أن المقاومة لم تكتف بردع العدو عسكريا بل أربكت حساباته السياسية، وقالت "كتائب الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة"، إن "استقالة ليبرمان هي انتصار لصمود الشعب الفلسطيني وإرادته وتأكيدا على صوابية خيار المقاومة في مواجهة العدو.


ولفتت حركة "الأحرار" إلى أن استقالة ليبرمان تؤكد مدى وهن البيت الصهيوني وتخبطه أمام صمود الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة، وقال ليبرمان في بيان إن استقالته بسبب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار مع المقاومة في غزة، وإنه لا يستطيع مجددا أن ينظر في أعين المستوطنين في "غلاف غزة" بعد هذا الفشل أمام المقاومة الفلسطينية.

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