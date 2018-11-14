Responsive image

14
نوفمبر

الأربعاء

26º

14
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • يديعوت أحرونوت تؤكد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلى بسبب "غزة"
     منذ 4 ساعة
  • بينيت يهدد نتنياهو: إما وزارة الجيش أو تفكيك الحكومة
     منذ 4 ساعة
  • الاحتلال: تكلفة 40 ساعة حرب على غزة 120 مليون شيقل
     منذ 4 ساعة
  • استشهاد الصياد نواف احمد العطار 20 عاماً برصاص الاحتلال شمال القطاع
     منذ 4 ساعة
  • استشهاد صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع
     منذ 4 ساعة
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال قطاع غزة
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:48 صباحاً


الشروق

6:13 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:39 مساءاً


المغرب

5:04 مساءاً


العشاء

6:34 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 91
حماس: استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، 14 نوفمبر ، استقالة وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان من منصبه "انتصارا سياسيا لغزة"، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال سامي أبو زهري القيادي في الحركة، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر": "استقالة ليبرمان هي انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

وتابع: "كما أنها اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية".

وظهر الأربعاء، أعلن "ليبرمان" خلال مؤتمر صحفي، رسميا استقالته من منصبه وزيرا للدفاع.

وهاجم ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مدينة القدس الغربية، الحكومة لموافقتها على قرار وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء، والسماح بإدخال أموال من دولة قطر إلى القطاع الأسبوع الماضي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers