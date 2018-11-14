حماس: استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، 14 نوفمبر ، استقالة وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان من منصبه "انتصارا سياسيا لغزة"، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال سامي أبو زهري القيادي في الحركة، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع "تويتر": "استقالة ليبرمان هي انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

وتابع: "كما أنها اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية".

وظهر الأربعاء، أعلن "ليبرمان" خلال مؤتمر صحفي، رسميا استقالته من منصبه وزيرا للدفاع.

وهاجم ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مدينة القدس الغربية، الحكومة لموافقتها على قرار وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء، والسماح بإدخال أموال من دولة قطر إلى القطاع الأسبوع الماضي.