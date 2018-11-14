منظمات فلسطينية تناقش مع المفوض الأممي حصار غزة وجرائم الاحتلال

التقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، ومدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ميشيل باشليه، ويعتبر اللقاء هو الأول لمنظمات حقوق الانسان الفلسطينية مع المفوض الجديد باشليه، التي تولت مهامها في الأول من سبتمبر2018.

واستعرض اللقاء بحسب ما ذكرته وكالة صفا الإخبارية حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا الحصار الجائر غير القانوني الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا، وانعكاساته وآثاره الكارثية على حياة نحو 2 مليون فلسطيني، وتطرق إلى مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، منذ 30 مارس الماضي، واستخدام قوات الاحتلال المفرط للقوة ضد المشاركين في هذه التظاهرات، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، بمن فيهم صحفيين ومسعفين، وإصابة آلاف آخرين.

كما استعرض اللقاء تصاعد جرائم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم لصالح المستوطنين، واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي لصالح بناء مزيد من المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والأصيلة في استغلال هذه الموارد وتنميتها، وطالب الصوراني ويونس، المفوضية الأممية الجديدة بنشر قاعدة البيانات التي أعدها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول الشركات التي تعمل في المستوطنات.