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لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني.. خسائر فادحة للاحتلال في 24 ساعة

منذ 2 دقيقة
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لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني.. خسائر فادحة للاحتلال في 24 ساعة

أعلنت مصادر إخبارية، مساء اليوم الإربعاء، 14 نوفمبر، أنه لأول مرة في تاريخ صراع فلسطين وأهالي غزة مع الاحتلال الصهيوني تنتهي الجولة بالأرقام التالية: حيث جاء في الجانب الفلسطيني 14شهيد، وفي الجانب الصهيوني 8 قتلي (هذا المعلن بعد الرقابة العسكرية على الاعلام).

كما جاء في الجانب الفلسطيني 40 اصابة، وفي الجانب الصهيوني 95 اصابة، في الجانب الفلسطيني هدم 8 بنايات، وفي الجانب الصهيوني 7 بنايات باضرار كاملة بليغة و 5 بنايات اضرار جزئية.

وأطلق الجانب الفلسطيني 480 صاروخ وقذيفة، والجانب الصهيوني تقريبا 170 غارة جوية.

وطلب العدو طلب وقف إطلاق النار بعد أقل من 24 ساعة لأن جبهته الداخلية تضعضعت بسرعة، أرأيتم قوة الردع والحفاظ عليها..؟!
 

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