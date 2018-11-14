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حزب الله: انتصار غزة على العدو هو ثمرة لوحدة فصائل المقاومة

منذ حوالى ساعة
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حزب الله: انتصار غزة على العدو هو ثمرة لوحدة فصائل المقاومة

أكد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الإربعاء، 14 نوفمبر، أن انتصار غزة هو ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وصبره ووحدة موقف فصائل المقاومة الذين أداروا المعركة بدقة عالية أظهرت اقتدار المقاومة الفلسطينية وأن اليد العليا كانت لها، وقال الحزب، في بيان صحفي، إن "المعركة الأخيرة أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على مقاومة الحصار وبراعته في استخدام الإمكانات العسكرية المتوفرة لفرض معادلاته على العدو.


وأضاف أن "الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني يبعث برسالة قوية تؤكد أن المقاومة قادرة على إفشال اي عدوان وأن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤمرات التي تحاك ضده وأن صفقة القرن المزعومة هي سراب، وشدد حزب الله على أن "البطولات التي سطرها أبطال فلسطين في الميدان فضحت كل خطوات التطبيع العربية وكشفت خيانات بعض الزعماء العرب الذين يشرعون أبواب بلادهم لنتنياهو وحكومته الإرهابية.


ودعا "شعوبنا العربية والإسلامية لملاقاة الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني بالالتفاف حوله ودعمه بكل السبل المتاحة وإلى الوقوف بقوة امام المطبعين والمهرولين وكشف مؤامراتهم.

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