آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الخميس الموافق 2018/11/15، وأوضحت الداخلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن السفر غدًا الخميس سيكون للمسافرين المتبقي من حافلة الجوازات المصرية والحافلتان الأولى، والثانية حتى الرقم (60) من كشف (11/14).

ودعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة "أبو يوسف النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشدّدة على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.