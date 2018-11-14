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احتفالات في غزة بعد استقالة ليبرمان

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 159
احتفالات في غزة بعد استقالة ليبرمان

شارك عشرات الفلسطينيين، في قطاع غزة، مساء اليوم الإربعاء، 14 نوفمبر، في مسيرة ابتهاجا باستقالة وزير الدفاع الصهيوني، أفيغدور ليبرمان من منصبه، بعد يوم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، ولافتات كتب على بعضها "سقط نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي".


كما أحرق المشاركون صورا لـ"ليبرمان"، ووزع بعضهم الحلوى على بقية المشاركين، وانتهت مساء أمس، جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال دامت نحو يومين، الى أن أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية أن جهودا مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال.

 
 

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