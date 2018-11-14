الجارديان: ترامب شجع المتشددين الصهاينة

علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية في عددها اليوم 14 نوفمبر ، علي عنف الكيان الصهيوني ، أن “متشددي الاحتلال الذين نجحوا في كثير من الأحيان في دفع رئيس الوزراء الصهيوني ناحية اليمين قد تشجعوا بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لا تلعب دور الحكم بل المناصر لإسرائيل”.

ورأت الصحيفة أن قرارات ترامب الخاصة بتعيين جيسون جرينبلات سفيرا للولايات المتحدة في الكيان وبنقل السفارة الأمريكية للقدس وبوقف الإعانات المالية التي كانت الولايات المتحدة تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين “الأونروا” والتي تدعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين وانسحاب أمريكا من برامج المساعدات الأمريكية في قطاع غزة “بعثت رسالة واضحة لليمينيين الإسرائيليين وأضعفت السلطة الفلسطينية ”.