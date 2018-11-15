جنرال صهيوني يكتب: قوة الردع الإسرائيلي تحتاج إلى ترميم

قال الجنرال الصهيوني "أهارون ليبران"، أنه وبعد انتهاء جولة التصعيد مع حماس قوة الردع الإسرائيلي تحتاج إلى ترميم حقيقي.

جاء ذلك في مقال ترجمه موقع "عربي 21"، حيث قال: "رغم أن القوة العسكرية المتواضعة لدى حماس، فإن لديها إمكانية وقدرة حقيقية على تهديد إسرائيل من خلال قذائفها الصاروخية، وإشعال الحدود مع قطاع غزة"



وأكد ليبران على أن حماس استطاعت تشويش حياة مستوطني الغلاف، وتحدي الجيش من خلال البالونات الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، وليس أقل من ذلك فقد وضعت حماس لنفسها هدفا باستنزاف الجيش الإسرائيلي.





وأشار الجنرال الصهيوني الخبير في الأمن القومي إلى تراجع قوة الردع الإسرائيلي أمام حماس بسبب: "قوة وقف حماس وسكان غزة، فالفلسطينيون المحاصرون المنهكون في غزة ملتفون حول حماس، ولديهم تعبئة دينية وأيديولوجية، ورغبة جامحة بالقضاء على إسرائيل، مما يخفف عنهم تلقي المزيد من الخسائر وسقوط الضحايا في إطار صراعهم مع إسرائيل".





واختتم مقاله بقوله: "إذا أرادت إسرائيل عدم الاستماع لمزيد من صفارات الإنذار، والسحب السوداء، فإن العمليات الجوية ضد حماس لا تكفي، ولن يكون هناك مفر من تنفيذ عملية ميدانية برية واسعة في المناطق التي توجد فيها الحركة".

الجدير بالذكر أن الحكومة الحالية للكيان الصهيوني، تشعر بالخوف من شن هجوم عسكري بري على القطاع، خوفًا من قوة حماس الهائلة في الحرب البرية.

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