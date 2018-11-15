الاحتلال يصادر "بالون الأطفال" على معبر كرم ابو سالم

صادرت قوات الاحتلال على معبر كرم ابو سالم، مساء اليوم الخميس، 15 نوفمبر، كمية كبيرة من البالونات كانت مخبئة في شاحنة تحمل العاب أطفال، وزعمت السلطات الإسرائيلي ان البالونات كانت معدة لاستخدامها في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.