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الاحتلال يعتقل شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم

منذ 15 دقيقة
عدد القراءات: 60
الاحتلال يعتقل شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، 16 نوفمبر، شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم بعد مداهمة منزليهما، وذكر شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد علاء اكبارية (20 عاما)، ولافي محمد لافي نعالوة (21 عاما).
 

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