الجهاد الإسلامي: تهافت بعض الأنظمة الخليجية على التطبيع لن يمنح الكيان شرعية في المنطقة

شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، صباح اليوم الجمعة، 16 نوفمبر، في تصريحات لإذاعة القدس، أن تهافت بعض الأنظمة الخليجية على التطبيع مع العدو الصهيوني لن يمنح الكيان شرعية في المنطقة وسيبقى كياناً عدوانيا محتلا بنظر شعوب المنطقة والأحرار في العالم، وقال: إننا ننظر للتطبيع مع العدو الصهيوني من قبل بعد الأنظمة العربية ببالغ الخطورة وسيزيد من إرهاب ووحشية العدو تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية مؤتمنة على دماء شعبها، وقامت بالرد على العدو الإسرائيلي بما يناسب العدوان وأنها أدارت المعركة الأخيرة باقتدار ومسؤولية وطنية، مشيراً إلى أن دماء الشهداء الفلسطينيين التي سفكت في مسيرات العودة وفي الجولات الأخيرة ستبقى دماؤهم لعنة تطارد المطبعين مع العدو الصهيوني.

وحول مسيرات العودة.. أكد الحساينة على أن المسيرات متواصلة وهي قادرة على تجديد وتحديث وسائلها وأدواتها وهي تذكر العالم أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وسيتصدى لأي مساس بحقوقه بكل شجاعة ومسؤولية. مشدداً على أن الكيان الصهيوني سيبقى كيان عدواني ومتوحش ومحتل في نظر شعوب المنطقة والاحرار في العالم، ولفت إلى أنه على مدار تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني شعبنا الفلسطيني لم ولن يتوانى بتقديم التضحيات الجسام من أجل حقوقه ومن أجل وطنه.