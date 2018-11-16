إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال قرب السياج الزائل شرق غزة

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الصهيوني في مخيم ملكة أثناء تواجده على بعد أكثر من 200 متر من السياج الزائل شرق مدينة غزة، وأفاد مراسلنا، أن جماهير كبيرة تتوافد منذ ساعات ظهر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة.



وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان على بعد نحو 200 متر من السياج الزائل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بجراح خطيرة ولم تتمكن سيارات الإسعاف حتى اللحظة من تقديم الإسعافات الأولية لهم.

