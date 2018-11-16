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إصابة مواطن برصاص الاحتلال في رأس كركر غرب رام الله

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 67
إصابة مواطن برصاص الاحتلال في رأس كركر غرب رام الله

أصيب مواطن بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال للاعتصام الأسبوعي الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في الاعتصام، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في وجهه، حيث جرى نقله لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج، وآخرين بالاختناق.

ورغم الأحوال الجوية الماطرة، شارك أهالي قرية رأس كركر والقرى المجاورة ونشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب في الاعتصام، حيث أدى المعتصمون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في الجبل، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابات ميدانيًا، وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، ونصبت قوات الاحتلال حاجزا على الطريق المؤدي إلى قرى غرب رام الله بالقرب من قرية خربثا، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، ونكلت بهم وفتشت مركباتهم.

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