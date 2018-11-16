العلماء المسلمين: الكيان الصهيوني ينشط في دول الخليج ضمن "صفقة القرن"

استنكر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د. علي محيي الدين القره داغي، النشاط "الصهيوني" في دول الخليج، معتبرًا أنه ضمن "صفقة القرن" الأمريكية، في مقابلة مع الأناضول: "نددنا واستنكرنا بشدة النشاط الصهيوني في دول الخليج، وشدد على أن "هذه المسألة في الحقيقة تابعة لما يسمى صفقة القرن، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

و"صفقة القرن" هي مشروع أمريكي، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، لاسيما فيما يخص وضع القدس واللاجئين، وتابع القره داغي أن "ما يحدث في دول الخليج ّهو صدى لصفقة القرن، بدعم وتأييد من دول عربية، ومع الأسف فإن بعض هذه الدول قائمة على العقيدة والإسلام.



وأضاف أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين له موقف ثابت وقاطع ضد التعامل مع دولة الاحتلال الصهيونية، التي تحتل القدس الشريف، وتأسس الاتحاد عام 2004، ويوجد مقره في العاصمة القطرية الدوحة.



ويهدف الاتحاد إلى دراسة وتشخيص مشكلات الأمة الاسلامية وتقديم الحلول لها وخدمة قضاياها، من خلال إطار مؤسسي يكون لعلمائها فيه الدور الريادي، بحسب موقعه الإلكتروني.