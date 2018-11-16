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إصابة 40 فلسطيني خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 77
إصابة 40 فلسطيني خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة

أصيب 40 فلسطيني بجراح مختلفة اليوم الجمعة 16 نوفمبر ، جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة وكسر الحصار السلمية قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن 40 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بعد إصابتهم بجراح مختلفة أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع.

وكان مراسلنا أفاد بان عشرات الآلاف من أبناء شعبنا شاركوا في مسيرات العودة وكسر الحصار في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية الشعبية حتى تحقيق كافة الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة.

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